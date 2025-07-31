Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Onur Ersançmış, gazetemizi ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette Ersançmış, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a İŞKUR’un yürüttüğü projeler, istihdam destekleri ve iş arayan vatandaşlara yönelik hizmetler hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Ersançmış, İŞKUR’un hem iş arayan vatandaşlar hem de işverenler için önemli bir köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, yerel basın aracılığıyla kurum faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasının önemine dikkat çekti.