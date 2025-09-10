Açıklamaya göre, farklı meslek gruplarından yüzlerce personel kamu kurumlarında istihdam edilecek.
Alımlar Hangi Kadrolarda Yapılacak?
İŞKUR’un “Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımları” bölümünde yayınlanan ilanlara göre, belediyeler birçok farklı branşta işçi ve personel alacak. Açık pozisyonlardan bazıları şöyle:
Büro işçisi
Sekreter
Temizlik görevlisi
Çaycı
Güvenlik görevlisi
Tekniker / Teknisyen
Çağrı merkezi personeli
Öğretmen
Mühendis
Şoför
Bilgi işlem personeli
Mimar
Şehir plancısı
Garson
Destek personeli
Aşçı / Aşçı yardımcısı
Düz işçi / Usta
Sağlık personeli ve hemşire
Bu çeşitlilik, hem nitelikli meslek sahiplerine hem de düz işçi pozisyonunda çalışmak isteyenlere geniş istihdam imkânı sunuyor.
Başvuru Şartları Açıklandı
İŞKUR ilanında adaylarda aranacak genel şartlar da duyuruldu. Buna göre başvuruda bulunacak kişilerin:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Kamu haklarından mahrum olmaması,
Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen ağır suçlardan hüküm giymemiş olması,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olması,
Görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmaması,
İlgili kadrolar için aranan özel şartları taşıması gerekiyor.
İşçi Alımı Yapılacak İller
Belediyelere işçi alımlarının yapılacağı iller arasında hem büyükşehirler hem de Anadolu’nun farklı bölgelerinden şehirler bulunuyor. İşte ilan kapsamında alım yapılacak bazı iller:
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Sakarya
Trabzon, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Malatya, Erzurum, Ağrı, Şırnak
Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Bayburt, Gümüşhane
Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Aydın ve daha birçok şehir.
Toplamda 44 ilde eş zamanlı olarak personel alımı yapılacak.
Başvurular Nereden Yapılacak?
Belediyelerde çalışmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.
Başvuru ekranına ulaşmak için şu bağlantı kullanılacak:
[İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımları](https://www.iskur.gov.tr/ilanlar/kurum-disi-kamu-isci-alim-ilanlari/)
Adayların, başvuruda bulunmadan önce ilan kılavuzlarını dikkatle incelemeleri ve her belediyenin belirlediği özel şartlara uygunluklarını kontrol etmeleri gerekiyor.