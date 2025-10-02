İki grup arasında gerçekleşen kavga sonucu 3 kişi darp edilerek yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı. Olay, Alper Tunga Caddesi üzerinde, Yüzüncü Yıl Kent Parkı karşısındaki iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bölge bulunan bir işyerine gelen kalabalık grup ile iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa zamanda büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kişi darp sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine fazla sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştığı değerlendirilen bazı şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.