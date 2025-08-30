Kariyer hayatı ile tanına yücelik özel hayatına dair çok bilgiye ulaşılmamıştır.

Fatih Yücelik, iş hayatına plastik sektöründe başlamış, kariyerini ise inşaat ve çimento sanayisinde sürdürmüştür.

2004 yılından bu yana aktif olarak iş dünyasında yer alan Yücelik, Erçimsan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aşkale Çimento ve Kavçim markalarıyla sektörün önde gelen isimleri arasında yer almıştır.

Aynı zamanda Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Sadece sanayi alanında değil, sivil toplum kuruluşlarında da aktif roller üstlenen Yücelik; Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Ayrıca Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu görevlerini de yürütmüştür.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Fatih Yücelik, evli ve iki çocuk babasıydı.

Öldü Mü?

Erçimsan Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Yücelik, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.