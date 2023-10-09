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Bozok Üniversitesinde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacak.

Tüm başvuruların https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet kimlik doğrulaması (e-Devlet şifresi) ile alınacağı, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi ilan.gov.tr’de yayınlandı. İlana BURADAN başvurabilirsiniz.