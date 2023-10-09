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Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarına yönelik yaptığı denetimler sonucunda fahiş fiyat artışlarına neden olan kişilere sert cezalar verdi. Bakanlık, internet sitelerindeki satılık emlak ilanlarını yakından inceleyerek, kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye toplamda 54 milyon 500 bin TL para cezası kesildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinden bu yana verilen satılık emlak ilanlarında ilan fiyatlarını yüzde 100 ve üzeri artırarak piyasa düzenini bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye yönelik işlem yapıldığı belirtildi. Bu kişilere, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan "taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz" hükmüne aykırı davranışları nedeniyle kişi başı 100.000 TL olmak üzere toplamda 54.500.000 TL para cezası uygulandığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe sağlıklı bir rekabet ortamının korunması ve tüketicilerin güvende olması amacıyla denetimlerine devam edeceğini vurguladı. Bu cezaların, emlak sektöründeki fiyat istikrarını sağlama ve haksız uygulamaları önleme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtildi.