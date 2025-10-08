Şarkıcı İrem Derici de ünlülere düzenlenen operasyonda adı geçen isimler arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

İstanbul il jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Aralarında Dilan Polat , Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ,Hadise Açıkgöz , Berrak Tüzünağaç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin ,Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İrem Derici Kimdir?

21 Mart 1987’de İstanbul’da doğan Derici, 2010'ların başından itibaren "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla Türkiye'de büyük bir kitleye ulaşarak ün kazandı.

Erkek Arkadaşı Kim?

Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, evlilik teklifi beklemediğini belirtmiş, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünya evine girme sinyali vermişti. Derici aynı zamanda, "İlk defa çocuk hayali kuruyorum" açıklamasında bulunmuştu, bu açıklamanın ardından aylar sonra ünlü şarkıcı, sevgilisi Kunukcu'dan evlenme teklifi aldı. Derici yaptığı açıklamada ilk defa evlilik teklifi aldığını belirtmişti.