Kenan Poleo, tam olarak doğduğu tarih bilinmiyor ancak Londra'nın kozmopolit bir mahallesinde büyüdüğü biliniyor.

Kıbrıs kökenli bir ailenin çocuğu olan Poleo, çocukluk yıllarını farklı kültürlerle iç içe yaşayan, Türk filmleri izleyerek ve ünlü sanatçıların müziklerini dinleyerek büyüyen Poleo, Türkçe'yi büyükanneleri Rabia ve Fatma ile dedesi Mehmet’ten öğrendi.

Eğitim Hayatı

Kenan Poleo Birmingham Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Tarihi bölümünü tamamlayıp, Londra Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı.

Poleo, İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapıyordu.

Poleo'nun önceki faaliyetleri sırasında, büyüme için yenilikleri ve uluslararası işbirliğini destekleyen Innovate UK'de Küresel Yöneticilik ve yine Berlin'deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği bünyesinde yer alan Birleşik Devletler Bilim ve İnovasyon Ağı'nın Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Direktörlüğü gibi roller üstlendi.

Birleşik Krallık Hükümeti İçerisinde

AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ve birçok üst düzey görevde bulundu.

Ardından, Poleo Slovenya'nın enerji ve iklim ikliminin şiddetlendiği durumlarda yoğun olduğu AB Başkanlığı sırasında ulusal uzman olarak bu ülkelerde görevlendirildi.

Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan önce, Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) önce pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sağlık, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sağlık ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda görev aldı.