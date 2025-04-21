İmralı Adası'ndaki cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye dair ilk açıklama, DEM Parti heyeti üyelerinden Van Milletvekili Pervin Buldan’dan geldi. Buldan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme oldukça verimli geçti" dedi.

Görüşmede ilk olarak, Öcalan’ın eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ele alındı. Buldan, Önder’in sağlık durumuyla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildiklerini belirtti.

DEM Parti heyetinin yaptığı bu görüşme, Türkiye'deki siyasi gelişmelerle yakından ilgilenenler tarafından dikkatle takip edildi. Görüşmenin ardından heyet üyeleri, daha fazla detay vermemekle birlikte, toplantının içeriği hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılabileceğini ifade etti.