Aydıncık, motor sporlarına gönül veren sporcuları ağırladı. Yozgat ve Sorgun’dan gelen Enduro ekipleri, Aydıncık Enduro ekibiyle birlikte doğa ile iç içe bir sürüş gerçekleştirdi.

Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin doğa sporlarına ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İlçemiz Aydıncık, bugün farklı bir heyecana sahne oldu. Baharın canlandırdığı dağlarımız, motor sesleriyle yankılandı. Doğanın kalbine doğru çıktığımız bu yolculukta, hem ilçemizin doğal güzelliklerini tanıttık hem de sporun ve kardeşliğin birleştirici gücünü bir kez daha yaşadık” ifadelerini kullanan Tekçam, Aydıncık’ın sadece huzurun değil, doğa sporları ve adrenalin tutkunlarının da uğrak noktası haline geldiğini vurguladı.

Etkinliğe katılan tüm sporculara teşekkür eden Tekçam, “Aydıncık’ta her zaman kapımız açık” dedi.