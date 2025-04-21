Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ekonomik krizle büyüyen halk tepkisi üzerine yaptığı açıklamada, Yozgat’ta yaşanan toplumsal kırılmayı açık yüreklilikle dile getirdi.

Başkan Aydoğmuş, “Daha geçen seçimde milli duygular sömürülerek kandırılan Yozgat halkı artık uyanmıştır. Çiftçinin traktörüyle sokağa inmesi, Yozgat'ta değil Türkiye’de bile bir dönüm noktasıdır” dedi.

“SAYIŞTAY DENETİMİNİN OLDUĞU YERDE GİZLİ TERÖR ÖRGÜTÜ İMASI GÜLÜNÇTÜR”

Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen iddialara ilişkin de açıklama yapan Aydoğmuş, “Sayıştay denetiminin 24 saat sürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bu tür iddiaları ortaya atmak, yalnızca siyaseten yıpratma çabasıdır. Bu gerekçeyle tutuklu yargılama gibi ağır bir yöntem izlenmesi ise tüm topluma gözdağıdır” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, gençlerin ve vatandaşların anayasal hak çerçevesinde sokağa çıkarak gösterdikleri tepkileri de savunarak, “Devlet, vatandaşına karşı daha sağduyulu olmak zorundadır. Şiddetle bastırılan tepki, daha büyük dalgalar yaratır” dedi.

“YOZGATLI ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜYLE SOKAĞA ÇIKMASI TESADÜF DEĞİL”

Yozgat’ta çiftçilerin eylemlerinin büyük ses getirmesine değinen Aydoğmuş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yozgat bugüne kadar AK Parti’nin en yüksek oy aldığı illerden biriydi. Ama bu destek, milli duyguların istismarıyla sağlandı. Sürekli olarak ‘bunlar HDP ile ortak, Selahattin Demirtaş’ı çıkaracaklar, terörle işbirliği yapıyorlar’ yalanlarıyla halk korkutuldu. Ama artık bu algı yönetimi sökmüyor. Çiftçimiz bu yıl tarlasını süremedi, mazot alacak gücü kalmadı. Bu şartlar altında traktörüyle meydana inen çiftçi, yalnızca mahsul değil, adalet istiyor. Ve bu isyan artık bastırılamaz.”

Aydoğmuş, açıklamasının sonunda Gelecek Partisi’nin kararlı duruşunu sürdürdüğünü belirterek, halkla daha fazla buluşacaklarını ve sorunları meclise değil, doğrudan halkın içine taşıyacaklarını söyledi.