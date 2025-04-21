Altın, yeni haftaya hızlı bir giriş yaparak küresel piyasalarda rekor seviyelerle işlem görüyor. Başkan Trump’ın gümrük tarifesi politikaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceğine dair yaptığı açıklamalar, doların değer kaybetmesine yol açtı. Dolar endeksi, son üç yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum altının değerini arttırarak tarihi zirvesini 3407 dolara taşıdı.

Ons altın, gün içinde yüzde 2’nin üzerinde bir artış göstererek 3407 dolara kadar yükseldi. 15:38 itibarıyla ise ons altın 3402 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükseliş, altın yatırımcıları için büyük bir kazanç sağlarken, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin de etkisiyle fiyatlar hızla tırmanmaya devam ediyor.

ABD’deki altın fiyatlarındaki artış, Türkiye’de de altın fiyatlarını etkiledi. Gram altın, yeni haftada yüzde 2’nin üzerinde bir yükselişle 4 bin 184 liraya çıkarak rekorunu tazeledi. Bu gelişme, Türk yatırımcıları için altını daha cazip hale getirirken, altın talebi artmaya devam ediyor.

Doların değer kaybetmesi, altını diğer para birimlerine göre daha cazip hale getirdi. Altın, özellikle jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler arasında güvenli liman olarak görülüyor. IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, ABD’nin ticaret politikaları ve stagflasyon endişelerinin, altın fiyatlarını yükselten başlıca etmenler arasında yer aldığını belirtiyor. Ayrıca, merkez bankalarının güçlü alım iştahı da altın fiyatları üzerinde destekleyici bir rol oynuyor.

Başkan Trump, geçtiğimiz hafta Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu ve Powell’ın görevden alınması için çeşitli seçenekleri değerlendirdiği yönünde bilgiler geldi. Bu durum, piyasalarda daha fazla belirsizliğe neden olurken, altın fiyatları için bir başka destek faktörü olarak görülüyor.

Diğer yandan, Rusya-Ukrayna krizine dair gelişmeler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Paskalya tatili nedeniyle ilan edilen tek günlük ateşkesin ardından, taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Kremlin, ateşkesin uzatılmasına dair herhangi bir karar almadığını açıkladı. Bu gelişmeler, yatırımcıları altına yönlendirirken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep artmış durumda.

Altın fiyatlarının kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiği belirtilse de uzmanlar, sıradaki hedefin 3.500 dolar seviyesinin olabileceğini ifade ediyor. Altının küresel ekonomik riskler ve jeopolitik belirsizliklerle şekillenen yükselişi, yatırımcıların güvenli liman arayışını pekiştiriyor.