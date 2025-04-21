AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve beraberindeki heyet, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Kandemir’e, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yaşar ile il başkan yardımcıları Kazım Emiroğlu Şimşek, Hacı İhsan Çelik, Şahin Kılınçaslan, Ömer Rıza Karakoç ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Heyet, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, dualarını aldı ve destek mesajlarını iletti.

Başkan Kandemir, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin emanetlerine ve fedakâr gazilerimize her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.