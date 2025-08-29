2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız burs desteği duyuruldu. Hem devlet hem de çeşitli vakıf ve dernekler aracılığıyla sağlanacak burslar, öğrencilerin eğitim masraflarını hafifletmeyi hedefliyor.

Okullar Açılıyor, Burs Başvuruları Başladı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürürken, burs başvurularına ilişkin duyurular da peş peşe gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Eylül 2025 tarihinde anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için ders zili çalacak, 8 Eylül’de ise tüm kademelerde öğrenim gören öğrenciler için okullar resmen açılacak.

Bu süreçte, eğitim masrafları artan öğrenciler için burs imkanları büyük önem taşıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu ve vakıf, karşılıksız burs başvurularını duyurdu. Öğrencilere 10 bin TL’ye kadar ulaşan destekler sağlanacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla öğrencilere eğitim seviyelerine göre farklı miktarlarda karşılıksız destek ödemesi yapılacak.

Belirlenen destek tutarları şu şekilde açıklandı:

Okul Öncesi Öğrenciler: 5.558 TL

İlköğretim Öğrencileri: 8.337 TL

Ortaöğretim Öğrencileri: 8.893 TL

Okula Devam Etmeyen Ortaöğretim Çağındaki Çocuklar: 5.558 TL

Yükseköğrenim Öğrencileri: 10.005 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 4.446 TL

Bu desteklerin, öğrencilerin kırtasiye, ulaşım, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Vakıf Ve Derneklerden Karşılıksız Burslar

Devlet desteklerinin yanı sıra birçok vakıf, dernek ve özel kuruluş da burs duyurularını yayınladı. Başvurusu kabul edilen öğrencilere karşılıksız olarak sağlanacak bu burslar, çoğunlukla maddi durumu yetersiz olan, başarılı veya dezavantajlı durumdaki öğrencilere yönlendirilecek.

KYK Burs Başvuruları Ekimde

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursları geliyor. Edinilen bilgilere göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs başvuruları Ekim 2025’te başlayacak. Başvuru takvimi ve şartlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilerleyen haftalarda duyurulması bekleniyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Vurgusu

Yetkililer, burs imkanlarının yalnızca ekonomik destek olmadığını, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olduğunu vurguluyor. Özellikle dar gelirli ailelerden gelen öğrencilerin eğitim hayatına daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi için sağlanan bu desteklerin, gelecek dönemde artırılarak devam etmesi planlanıyor.