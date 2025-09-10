1980 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Sanem Ayrık, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden mezun olan Ayrık, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde aldı.

Sanem Ayrık Kimdir?

Sanem Ayrık, iş hayatına 2002 yılında tekstil sektöründe adım attı ve 2009 yılına kadar çeşitli firmalarda yöneticilik yaptı. 2009-2013 yılları arasında senaryo ve metin yazarlığı yaparak medya alanında çalışmalar yürüttü. 2016 yılında yapım şirketlerinin uluslararası ilişkilerini yönetmeye başladı. Aynı dönemde Gülmek İyileştirir Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve birçok sosyal sorumluluk projesinde görev aldı.

2018 yılında eşi İlker Ayrık ile birlikte Rita Çiftlik projesini hayata geçiren Sanem Ayrık, doğal ve sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda üretim yaparak ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmaya başladı.

Sanem Ayrık Kaç yaşında?

1980 doğumlu olan Sanem Ayrık, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında.

Sanem Ayrık, ünlü oyuncu İlker Ayrık ile 2009 yılında evlendi.