Paris Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi başarıyla temsil eden modern pentatloncu İlke Özyüksel Mihrioğlu, yarı final B grubunda gösterdiği etkileyici performansla finale yükseldi. Eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta ise 606 puan toplayarak toplamda 1392 puan elde eden Mihrioğlu, yarı finalde 7. sırayı almayı başardı.

Bu başarısıyla dikkatleri üzerine çeken İlke Özyüksel Mihrioğlu’nun kariyeri, spor camiasında geniş bir ilgi uyandırdı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda modern pentatlonda 5. olarak büyük bir başarıya imza atan Mihrioğlu'nun final mücadelesi bu Pazar günü gerçekleşecek.

İLKE ÖZYÜKSEL MİHRİOĞLU KİMDİR?

İlke Özyüksel Mihrioğlu, 26 Şubat 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Modern pentatlon branşında Türkiye'nin ilk ve şu ana kadar tek Olimpiyat sporcusu olarak dikkat çeken Mihrioğlu, çocukluğunda geçirdiği hastalıklar ve beş damar ameliyatı ile zorlu bir mücadele verdi. Ancak bu zorluklar, onun spordaki başarısını etkilemedi.

Dokuz yaşında modern pentatlonda Dünya Ümitler Şampiyonası'nı kazanan Mihrioğlu, 2015 yılında Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda altın madalya elde etti. Rio 2016 Olimpiyatları'na 19 yaşında katılan Mihrioğlu, o organizasyonu 35. sırada tamamladı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda beşinci sırayı elde ederek Türk spor tarihinde önemli bir başarıya imza atan Mihrioğlu, atletizmde 1500 metrede ulusal düzeyde yarışarak pentatlon içindeki koşu branşında yüksek skorlar elde etti. Ayrıca, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda Türkiye'ye modern pentatlonda ilk madalyaları kazandırarak tarihe geçti.

Paris Olimpiyatları’ndaki performansıyla altın madalya hedefleyen İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun final mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor.