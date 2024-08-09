Barcelona’nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, İstanbul’da transfer söylentilerine yanıt verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan Gündoğan, transfer iddialarını net bir şekilde ele aldı.

GÜNDOĞAN, TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU

Barcelona’nın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, kulübün verdiği iki günlük izin süresinde eşiyle birlikte İstanbul’a geldi. Gündoğan, havalimanında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’ye olası transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY SORUSU

Gündoğan, "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna, "Bir gün olabilir ama Süper Lig'e transferim bu yaz gerçekleşmeyecek. İstanbul’a yalnızca reklam çekimi için geldim" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten İlkay Gündoğan, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi mücadelesi hakkında da konuştu: "Fenerbahçe'nin maçını izleyemedim ama inşallah ikinci maçı kazanırlar."

"TÜRKİYE, EURO 2024’TE GÜZEL OYNADI"

Türk Milli Takımı hakkındaki görüşlerini paylaşan Gündoğan, "Türkiye, EURO 2024’te güzel bir performans sergiledi. Amerika’da Arda ile görüştük. Daha ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş" dedi.

"TÜRKİYE’DE FUTBOLU BIRAKMAK İSTER MİSİN?"

Türkiye’de kariyerini noktalamak isteyip istemediği sorusuna Gündoğan, "Şu an bulunduğum yerde mutluyum. Nasip, kısmet; her şey olabilir. Türkiye’yi çok seviyorum, annem ve babam burada yaşıyor. Gelecek ne getirir bilemiyorum" yanıtını verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN KARİYER ÖZETİ

2023 yılında Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, geçen sezon Barcelona formasıyla 51 maçta 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Gündoğan, kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester City gibi dev kulüplerde önemli başarılara imza attı.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

24 Ekim 1990 doğumlu olan İlkay Gündoğan, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Alman futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2009 yılında 1. FC Nürnberg’de başlayan Gündoğan, ardından Borussia Dortmund ve Manchester City gibi kulüplerde oynadı. 2023 yılında Barcelona’ya transfer olan Gündoğan, Almanya Milli Takımı ile de pek çok uluslararası turnuvada boy gösterdi.