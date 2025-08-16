Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdü.

Bakanlık denetimleri, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki ana alanda yapıldı. Denetlenen ürünler arasında asansörler (6 bin 870 adet) ve elektrikli ekipmanlar (3 bin 456 adet) öne çıktı.

Toplam 2 bin 363 ürün uygunsuz bulunurken, 256 ürün laboratuvar testine gönderildi. Uygunsuzluk oranı %11,71 olarak kaydedildi.

En Yüksek Uygunsuzluk Oranı Hangi Ürünlerde?

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları şöyle:

Aerosol kaplar: %33,33

Asansörler: %24,4

Piroteknik ürünler: %18,42

Bu kapsamda 107 farklı marka ve modelde ürün için toplatma kararı verildi. Toplatma kararları özellikle otomotiv (42 ürün) ve elektrikli ekipmanlarda (30 ürün) yoğunlaştı.

İdari Para Cezalarında Asansör Önde

Toplam uygulanan idari para cezası 159 milyon 616 bin 915 lira olarak gerçekleşti. En çok ceza alan ürün grupları şunlar oldu:

Asansörler: 81,56 milyon lira

Otomotiv: 36,04 milyon lira

Makineler: 11,75 milyon lira

Ayrıca 411 üründeki uygunsuzlukların düzeltilmesi için firmalara süre tanındı.

Meteoroloji Alanında Yoğun Denetim

Metroloji denetimleri kapsamında 1 milyon 72 bin 755 ürün muayene edildi. Bunlar arasında:

Gaz sayaçları: 411 bin 881 adet

Tartı aletleri: 145 bin 324 adet

Akaryakıt ve LPG sayaçları: 130 bin 672 adet

Ayrıca 191 bin 503 takograf ve 49 bin 913 taksimetre de denetimden geçti. Hazır ambalajlı mamullere yönelik denetim sayısı ise 3 bin 197 olarak kaydedildi.