Hızlı tren hattında eksikler olduğunu belirten Aydoğmuş, “Milleti ölüm yolculuğuna götürmeyin. Eksikleri tamamlayıncaya kadar hızlı tren seferlerini durdurun” dedi.

Başkan Aydoğmuş Ankara-Yozgat- Sivas hızlı treninin test sürüşü sırasında yaptığı kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada yaralanan işçilere acil şifalar dileyen Aydoğmuş, bundan sonra bu tür felaketlerle karşılaşmamak için dua ettiğini söyledi.

"HIZLI TREN OYUNCAK DEĞİLDİR"

Hızlı trenin bir oyuncak olmadığını belirten Aydoğmuş, “AKP ve Cumhur İttifakı partileri MHP, Hüdapar, Yeniden Refah, BBP ekonomide milleti ölüme götürdükleri gibi Ankara-Yozgat- Sivas arası hızlı trenle milleti ölüme taşıyorlar” dedi.

"KAZALAR HATTA SIKINTI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Ankara-Yozgat- Sivas arası test sürüşü yapan hızlı trenin açılışından itibaren sıkça kaza yapmasının hatta sıkıntı olduğunu ispatladığını ifade eden Başkan Aydoğmuş, “Yozgat’ta hızlı tren serüvenini şöyle bir hatırlayacak olursak, Ankara-Yozgat Sivas-hızlı tren hattı 2008 yılında başladı, o günden bugüne her seçim dönemi proje bitti dendi, ancak biten bir şey yoktu. O günden bugüne defalarca söyledik. Bu projede yanlış giden bir şeyler var, inceleme yok, araştırma yok, takip yok, kimi zaman tüneller çöktü, kimi zaman yağmurdan rayların altı boşaldı, bazı viyadük ayaklarında hatalar var dendi. Ama iktidar her zamanki gibi vurdum duymaz tavırlarıyla hareket etti. AKP iktidarı bundan 3 sene önce hızlı tren açıldı dedi fakat açılan bir şey yoktu. 5 ay önce seçimlerde Cumhur İttifakı partileri genel başkanları ve dönemin Cumhurbaşkanı yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın katılımıyla hızlı trende yolculuk yaparak büyük biri coşkuyla hızlı tren açılışı yapıldı. Yozgat Cumhuriyet meydanında miting eşliğinde hızlı tren açılışı yapıldı. Tüm AKP teşkilatı raylara koştu, resimler çekinildi. Hızlı tren açıldı dendi lakin o günden bugüne kaza üstü kazalar yaşandı. Yapıldığı günden itibaren Sivas ili Eşmebaşı köyü bölgesinde bulunan tünel 8 kez göçtü, 2023 haziran ayında Sivas-Yozgat hattı Sorgun bölgesinde rayların altı yağmurdan boşaldı, daha sonra arkasından yolcu taşıyan hızlı tren gelirken önde giden kılavuz tren raydan çıktı, yolcular otobüsle tahliye edildi. Şimdi ise hafta sonu açtık dedikleri hızlı tren yine kaza yaptı, kılavuz tren raydan çıktı” diye konuştu.

"İKTİDAR KAZALARI GÖRMEZDEN GELİYOR"

Yozgat’ta seçimlerden önce büyük bir coşkuyla hızlı treni kullanıma açan iktidar mensuplarının hızlı tren kazalarını görmezden geldiğini aktaran Aydoğmuş, ”Siyasi malzeme olsun diye her seçim dönemi tren açılışı yaparak milletin canını hiçe saymak nasıl bir duygu? Biz hizmeti eleştirmiyoruz, kalitesizliği vurdum duymazlığı eleştiriyoruz. Çünkü Hızlı tren oyuncak değil, can taşıyor ve olası bir kaza facia olur. Şimdi iktidara ve Cumhur İttifakı partilerine soruyorum. Bitmeyen kullanıma hazır olmayan bir hizmeti neden kullanıma açıyorsunuz. Neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz. Her zaman söylüyoruz. Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattı henüz kullanıma hazır değil, yolcu taşımaya müsait değil, bitmediğini adınız gibi biliyorsunuz. Bakın 6 ay önce açtığınız hızlı tren sürekli kaza yapıyor, arızalanıyor, Allah bilir daha kaç kaza yaşayacağız. Allah göstermesin yolcuların başına bir şey gelse hesabını kime soracağız. Beyler; hizmet güzel lakin siyasi yalanlarınıza alet ederek bitmeyen hizmeti kullanıma açmak tambir cahillik. Bakınız, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattında çok fazla eksik var. Acilen yolcu taşımayı bırakın, milleti siyasi hırslarınıza kurban etmeyin. Milleti ölüm yolculuğuna götürmeyin” şeklinde konuştu. Haber Merkezi