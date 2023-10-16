Ülkemizde deprem riskinin yüksek olduğu bilinmekte olup, bu riski değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'deki en kritik 24 il ve 110 ilçeyi belirledi. Fay hatlarının ülkemizdeki dağılımı, deprem tehdidi taşıyan bölgeleri ortaya koyuyor.
Yapılan bu açıklamada Yozgat’ın olmaması dikkat çekti. Türkiye’nin tam ortası Yozgat, güvenli şehir olarak adını tarihe yazdırdı.
Ülkemizde 500'den fazla yüzey kırığı oluşturabilen fay bulunmaktadır. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda belirtilmiştir.
Jeoloji Mühendisleri Odası da geçtiğimiz aylarda, fay hatları üzerinde yerleşimin mümkün olduğu 22 il için raporlar yayınlamış ve ilgili kurumların dikkatini çekmiştir.
Türkiye'de toplamda 24 il, fay hatları üzerindedir. Bunlardan bazıları tartışmalı olsa da, Bolu ve Kocaeli gibi kentlerde fay hatlarına yakın bölgeler bulunmaktadır. Fay hattındaki iller şunlardır:
Kayseri: Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale: Keskin
Kırşehir: Akpınar, Mucur
Adıyaman: Gölbaşı
Afyonkarahisar: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara: Şereflikoçhisar
Antalya: Demre
Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir: Gönen, Manyas
Batman: Kozluk
Bingöl: Karlıova, Yedisu
Bolu: Gerede, Yeniçağa
Bursa: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
Çanakkale: Çan, Yenice
Çorum: Lâçin
Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
Diyarbakır: Lice
Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ: Palu, Sivrice
Erzincan: Üzümlü
Eskişehir: İnönü
Gaziantep: İslahiye
Hakkari: Şemdinli
Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İzmir: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu
Sivas: Altınyayla, Yıldızeli
Tokat: Niksar, Pazar, Reşadiye
Türkiye'nin diri fay haritasına göre, ülke genelinde 110 ilçe de direkt olarak diri faylar üzerine oturmaktadır. Ancak birçok ilçe de diri faylara oldukça yakın konumda bulunmaktadır. Fayların kesin konumları metre bazında belirlenemediğinden, jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalarla daha kesin sonuçlara ulaşılabilecektir.
Türkiye'de deprem riski yüksektir ve bu risk, özellikle Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin yaklaştığını göstermektedir. Bilim insanları, bu bölgede her an büyük bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulunmaktadır. Bu nedenle, deprem hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak büyük bir önem taşımaktadır.Kaynak: Haber Merkezi