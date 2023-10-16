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Ülkemizde deprem riskinin yüksek olduğu bilinmekte olup, bu riski değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'deki en kritik 24 il ve 110 ilçeyi belirledi. Fay hatlarının ülkemizdeki dağılımı, deprem tehdidi taşıyan bölgeleri ortaya koyuyor.

Yapılan bu açıklamada Yozgat’ın olmaması dikkat çekti. Türkiye’nin tam ortası Yozgat, güvenli şehir olarak adını tarihe yazdırdı.

Ülkemizde 500'den fazla yüzey kırığı oluşturabilen fay bulunmaktadır. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda belirtilmiştir.

Jeoloji Mühendisleri Odası da geçtiğimiz aylarda, fay hatları üzerinde yerleşimin mümkün olduğu 22 il için raporlar yayınlamış ve ilgili kurumların dikkatini çekmiştir.

Türkiye'de toplamda 24 il, fay hatları üzerindedir. Bunlardan bazıları tartışmalı olsa da, Bolu ve Kocaeli gibi kentlerde fay hatlarına yakın bölgeler bulunmaktadır. Fay hattındaki iller şunlardır:

Kayseri: Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale: Keskin

Kırşehir: Akpınar, Mucur

Adıyaman: Gölbaşı

Afyonkarahisar: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara: Şereflikoçhisar

Antalya: Demre

Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir: Gönen, Manyas

Batman: Kozluk

Bingöl: Karlıova, Yedisu

Bolu: Gerede, Yeniçağa

Bursa: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

Çanakkale: Çan, Yenice

Çorum: Lâçin

Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

Diyarbakır: Lice

Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ: Palu, Sivrice

Erzincan: Üzümlü

Eskişehir: İnönü

Gaziantep: İslahiye

Hakkari: Şemdinli

Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu

Sivas: Altınyayla, Yıldızeli

Tokat: Niksar, Pazar, Reşadiye

Türkiye'nin diri fay haritasına göre, ülke genelinde 110 ilçe de direkt olarak diri faylar üzerine oturmaktadır. Ancak birçok ilçe de diri faylara oldukça yakın konumda bulunmaktadır. Fayların kesin konumları metre bazında belirlenemediğinden, jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalarla daha kesin sonuçlara ulaşılabilecektir.

Türkiye'de deprem riski yüksektir ve bu risk, özellikle Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin yaklaştığını göstermektedir. Bilim insanları, bu bölgede her an büyük bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulunmaktadır. Bu nedenle, deprem hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak büyük bir önem taşımaktadır.