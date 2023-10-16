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81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde gerçekleştirilecek bu kampanya, yüzde 50'ye varan indirimlerle tüketicilere büyük avantajlar sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düzenlenen bu indirim kampanyası, bugün başladı ve 2 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, alışverişlerinizde ciddi tasarruflar yapma fırsatını yakalayacaksınız.

Kampanya, temel ihtiyaç maddeleri ve temizlik ürünlerini kapsayacak. Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde de indirimler sunulacak.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri manav reyonundaki indirimler de devam edecek. Bu sayede taze meyve ve sebzeleri daha uygun fiyatlarla temin edebileceksiniz.