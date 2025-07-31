Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti. Kararın ardından ikinci el otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen hareketlenme başladı. Sektör temsilcileri, piyasadaki bu kıpırdanmanın fiyatlara da yansıdığını ifade etti.

"Piyasada Beklenen Hareket Oluştu"

Galerici Ahmet Yurtlu, faiz indiriminin sektöre olumlu yansıdığını söyledi. Uzun süredir ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını belirten Yurtlu, "Faiz indirimi ikinci el otomotiv sektöründe canlılık oluşturdu. Bu haberin alınmasıyla birlikte ciddi bir hareket oldu. Eskisi kadar talep olmasa da insanların beklentisi karşılandı. Son 1,5 yıldır otomotiv piyasası enflasyonun altında kalmıştı. Bunun daha öncesinde de çok fazla artış vardı" ifadelerini kullandı.

"Artık Fiyatlar Oturdu"

Piyasada uzun süredir alım kararlarının ertelendiğine dikkat çeken Yurtlu, "İnsanlar paraya ulaşmakta zorlandığı için alımları ötelediler. Bundan dolayı bir durağanlık vardı. Faiz indiriminin gerçekleşmesi ile beklediğimiz gibi olmasa da bir hareket oluştu. Ancak faiz indiriminin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Fiyatlarda Yüzde 10-15 Artış Var"

Faiz indiriminin ardından fiyatlara da artış yansıdığını belirten Yurtlu, "Bu arada fiyatlarda da yüzde 10-15 civarında kıpırdanma oldu. Bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖTV Artışı İkinci Eli Etkileyecek"

Yurtlu, ağustos ayından sonra yapılacak ÖTV düzenlemesinin ikinci el piyasasına da yansıyacağını vurgulayarak, "Kısa vadede araç almak isteyenlerin mutlaka doğru değerlendirme yapıp, yeni liste fiyatları belirlenmeden önce ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ağustos liste fiyatlarımız farklı hale gelecek" diye konuştu.