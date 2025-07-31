Grup Meydan Taraftar Derneği üyeleri, Yozgat Bozokspor’un yeni Teknik Direktörü Hakan Hayati Karaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Karaca’ya görevinde başarılar dileyen taraftar grubu temsilcileri, takımın yeniden ayağa kalkması için desteklerinin süreceğini vurguladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Hocamıza başarılar diliyor, bu zorlu yolda her zaman yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Birlikte başaracağız, bu şehir bu takımı yeniden ayağa kaldıracak. Hoş geldin hocam, yolun açık olsun” ifadelerine yer verildi.