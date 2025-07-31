Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, hem Türkçe öğrenme fırsatı buldu hem de Türk kültürünü yakından tanıma imkânı elde etti.

Türkçe Yaz Okulu programı ile yabancı uyruklu öğrencilere Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, Türkçe dil becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve Türkiye ile kültürel bağlarını güçlendirmek amaçlanıyor.

Bozok Üniversitesinde gerçekleştirilen program boyunca Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’de Türkçe dersi alan öğrenciler aynı zamanda ebru kurslarından bisiklet turlarına kadar çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı.

Çamlık Milli Parkı’nda düzenlenen piknikte doğayla iç içe zaman geçiren öğrenciler, sinema gösterimi, yöresel kültürü tanıtan kına gecesi ve Çekerek ilçesinde rafting gibi etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Yozgat’ta düzenlenen etkinliklerin yanı sıra öğrenciler, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas ve Nevşehir illerini gezerek Türkiye’nin farklı bölgelerini de tanıma fırsatı buldu.