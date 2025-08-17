İbrahim Seten Kimdir?

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden İbrahim Seten, gazeteci, spor yazarı ve yorumcudur. Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Kariyerine Sabah Gazetesi’nde spor muhabiri olarak başlamış, kısa sürede spor müdürlüğüne kadar yükselmiştir. Ardından Vatan, Hürriyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde editörlük ve köşe yazarlığı yapmıştır.

İbrahim Seten Kaç Yaşında ve Nereli?

İbrahim Seten’in doğum tarihi ve memleketine dair resmi bilgiler net değildir. Ancak kamuoyundaki bilgilere göre 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir. Kariyerinin büyük bölümünü İstanbul merkezli sürdürmüştür.

Hangi Takımı Tutuyor?

İbrahim Seten kamuoyunda zaman zaman Fenerbahçe karşıtı olduğu yönünde eleştiriler alsa da, kendisini Fenerbahçe taraftarı olarak tanımlamaktadır. Yaptığı açıklamaların, kulübüne olan bağlılığından kaynaklandığını belirtse de yorumları sık sık tartışma yaratmaktadır.

Kariyerinin Öne Çıkan Dönemleri

Sabah Gazetesi – Spor Müdürü

Hürriyet, Vatan, Yeni Yüzyıl – Spor yazarlığı ve editörlük

Türkiye Basketbol Federasyonu (1992–1994) – Dış İlişkiler Sorumlusu

Turkcell BİP Spor – Yayın Yöneticisi

343 Digital – Kurucusu ve YouTube yayıncısı

Seten, özellikle 343 Digital adlı platformla dijital yayıncılığa adım atarak spor gündemine dair analizler, röportajlar ve kulis bilgileriyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

Özel Hayatı

İbrahim Seten, 2019 yılında Ekin Gücük ile evlenmiştir.

Bu evlilikten Lal adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Önceki evliliğinden ise Sanem Altan ile birlikteliğinden Liv Leyla adında bir kızı vardır.

Sosyal Medyadaları

İbrahim Seten, sosyal medyayı aktif kullanan spor yorumcularından biridir:

Twitter (X): @ibrahimseten – 187 bin takipçi

Instagram: @ibrahimsetenn

YouTube: 343 Digital

Paylaşımları, özellikle taraftar grupları arasında yoğun tartışmalara neden olmaktadır.

Hakkındaki Tartışmalar ve “Baron” Lakabı

Seten’in adı geçmişte Türkiye Basketbol Federasyonu’ndaki görevi dönemine ilişkin bazı iddialarla anılsa da, bu konularda hukuki bir karar bulunmamaktadır. Spor camiasında “Baron” lakabıyla tanınmasının nedeni ise, medya üzerindeki etkisi ve tartışmalı söylemleridir.