İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trabzon asıllı Türk iş insanı ve spor yöneticisi kimdir? Bir dönem Trabzonspor'a başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İşte detaylar…

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

Trabzon asıllı iş insanı ve spor yöneticisi İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin futbol camiasında tanınan bir isimdir. Hacıosmanoğlu, 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat beldesi'nde doğdu. Ticaret hayatında uzun yıllar geçirdikten sonra, 2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2008 yılında, dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa etmesi üzerine başkanlık seçimlerine aday oldu ancak seçimi kaybederek başkan seçilemedi. Ancak, 26 Mayıs 2013'te yapılan seçimlerde yaklaşık 4500 oydan 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı oldu.

5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

Hacıosmanoğlu, 2024 TFF Başkanlığı Seçimleri için aday olduğunu açıkladı.