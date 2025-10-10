27 Nisan 1951 tarihinde İzmir’de doğdu.

Genç yaşta, 1967 yılında düzenlenen Ses Dergisi Kapak Yıldızı Yarışmasında finale kalmasıyla beyazperde dünyasına kapıları açıldı.

İlk filmi olan Kanunsuz Toprak’ı 1967 yılında çevirdi.

1967'den itibaren yüzlerce filmde rol alarak Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

2000'li yıllardan sonra ise kariyerine ağırlıklı olarak televizyon dizilerinde devam etmiştir.

Eski Eşine Bomba İtiraf

Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Konuk olduğu programda eski eşine olan pişmanlıklarını paylaştı.

Darcan, o süreci "Ben hiç imada bulunmam ama Tanju, sinemayı bırakmam için imalarda bulundu. Ben ya evde oturacaktım ya da mesleğimi seçecektim. Ama o zaman da evde kıyametler kopacaktı. Ben rezillikten, olaydan çok korkan biriyim ve hiç sevmem. Bu düşünceyle de bunu tercih etmedim" diye anlattı.

“Ketum bir hayatım var benim" diyen usta isim, eşinin eğitimli ve modern biri olmasına rağmen bunları yaptığını belirtti.

"Keşke karşımdaki insan biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olsaydı" diye de ekledi.