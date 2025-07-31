Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, demiryolu ulaşımını da etkiledi. TCDD Taşımacılık AŞ, yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinde güvenlik gerekçesiyle hız düşürme uygulamasına geçildiğini duyurdu. Özellikle demiryolu altyapısının sıcak havalarda maruz kaldığı genleşme ve deformasyon riskine dikkat çeken kurum, bu durumun tren güvenliğini tehdit edebileceğini vurguladı.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine; ülkemizde etkisini gösteren aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, mevsimsel koşullara bağlı olarak bazı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerimizin operasyonel hızlarında geçici düzenlemelere gidilmiştir. Bu durum, seferlerimizde gecikmelere neden olabilmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Yaz Sıcakları Demiryolunu Etkiliyor

Demiryolu uzmanlarına göre, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları raylarda genleşmeye ve hat boyunca yapısal deformasyonlara yol açabiliyor. Özellikle 250 kilometre/saatin üzerindeki hızlarla çalışan YHT’lerde, bu tür fiziksel değişiklikler ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliyor. Bu nedenle alınan hız sınırı kararı, yolcu güvenliğini sağlamak adına geçici bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Kayseri’de YHT Hattında Çalışmalar Devam Ediyor

Aşırı sıcakların etkisiyle mevcut hatlarda alınan bu tedbirler gündemdeyken, gözler Kayseri’ye uzanacak yeni YHT projesine çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Yerköy–Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Toplam 142 kilometre uzunluğundaki hat, çift yönlü, elektrikli ve sinyalli sistemle inşa ediliyor. Hem yük hem yolcu taşımacılığına hizmet verecek olan proje tamamlandığında, Kayseri–Ankara arası seyahat süresi yaklaşık 1.5 saate, İstanbul bağlantılı yolculuklar ise 5 saate kadar düşecek.

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak planlanan hattın, 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Kayseri, projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin hızlı tren ağına doğrudan bağlanarak ekonomik ve sosyal olarak önemli bir ulaşım avantajı elde edecek.