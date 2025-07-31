Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan artış, akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat dalgalanmasını beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına 1 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor. Söz konusu fiyat artışının 3 Ağustos Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Fiyatlar Uzun Süredir Sabitti

3 Temmuz'da yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından akaryakıt fiyatları peş peşe gelen zamlarla yükselmiş, sonrasında ise birkaç haftadır yatay bir seyir izlemeye başlamıştı. Ancak Brent petrolün varil fiyatının kısa süre içerisinde 73 dolara kadar yükselmesi, rafineri çıkış fiyatlarını da etkileyerek pompa fiyatlarına zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

Otogaz Zammı Sonrasında Gözler Benzin Ve Motorinde

Geçtiğimiz hafta otogaz fiyatlarına yapılan 44 kuruşluk zammın ardından, şimdi de benzin ve motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir artış kapıda. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle, benzin ve motorin grubunda litre başına 1 TL'nin üzerinde fiyat artışı öngörüyor.

Zam Pompaya Ne Zaman Yansıyacak?

Söz konusu fiyat artışının, 3 Ağustos Cumartesi gününü 4 Ağustos Pazar’a bağlayan gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Zamla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatları da güncellenecek.