Oturdum da hayli düşündüm durdum

Cahille tanıştım yaşta hile var

Dernek için nice hayaller kurdum

Gövde bizim amma başta hile var

Dünkü dediğimiz bugüne uymaz

Yalancı dürüstün sözünü duymaz

Haksızların karnı ebedi doymaz

Ekmek bizim amma aş da hile var

Kabaranlar yükseklerden inmiyor

Ne yapsak ne etsek hırsı dinmiyor

Doğru sözler kalleşlere denmiyor

İçi bizim amma dışta hile var

İçer doğruya fazla yalan katarız

Yabancıyı tutar dostu atarız

İdillerle düş görerek yatarız

Hayal bizim amma düşte hile var

Caz çalana boynumuzu bükeriz

Dertler çok fazladır kime dökeriz

Dolandırıcıdan yokluk çekeriz

Emek bizim amma işte hile var

Utanır da insan biraz sıkılır derler

Serbest hayra karşı çekilir

Aşık İdris iftirayla yıkılır

Toprak bizim amma taşta hile var