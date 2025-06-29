Oturdum da hayli düşündüm durdum
Cahille tanıştım yaşta hile var
Dernek için nice hayaller kurdum
Gövde bizim amma başta hile var
Dünkü dediğimiz bugüne uymaz
Yalancı dürüstün sözünü duymaz
Haksızların karnı ebedi doymaz
Ekmek bizim amma aş da hile var
Kabaranlar yükseklerden inmiyor
Ne yapsak ne etsek hırsı dinmiyor
Doğru sözler kalleşlere denmiyor
İçi bizim amma dışta hile var
İçer doğruya fazla yalan katarız
Yabancıyı tutar dostu atarız
İdillerle düş görerek yatarız
Hayal bizim amma düşte hile var
Caz çalana boynumuzu bükeriz
Dertler çok fazladır kime dökeriz
Dolandırıcıdan yokluk çekeriz
Emek bizim amma işte hile var
Utanır da insan biraz sıkılır derler
Serbest hayra karşı çekilir
Aşık İdris iftirayla yıkılır
Toprak bizim amma taşta hile var