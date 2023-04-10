Türk Polis Teşkilatının 178’inci Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulup, şehitlik mezarlığı ziyareti ve şehitler için Yerköy Mola Hüsrev Camiinde mevlit okutuldu.

Program Haşim Kılıç Mahallesi Kırşehir Caddesinde bulunan Atatürk Heykeline çelenk konulması ile başladı.

Çelenk törenine Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı İsmail Tolga Sapmaz, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Celal Çaltepe, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Çelenk töreni sonrasında konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Polis Haftası kutlamalarının sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurulduğu günden itibaren Türküye Cumhuriyetinin huzur ve güvenliği için olağanüstü gayretler sergilediklerini ifade eden Müdür Adem Dülger, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Devletin bekası, kamu düzeninin tesisi, halkın can ve mal emniyetinin temini için fedakârca çalışan Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünde polisimizin haklı gurur ve heyecanını bir kez daha paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emniyet Teşkilatımız hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ve mesai mefhumu gözetmeden üstlendiği bu kutsal ve önemli görevi vatan sevgisiyle müeyyiz, duyarlı ve vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle bu anlayışla çalışan Emniyet Teşkilatımızın yine aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife ile çalışmalarına devam edecektir. Bu vesile ile ilçemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, vatan, millet ve bayrağı uğruna canlarını feda ederek görevi başında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, teşkilatımızın tüm çalışanlarına, aileleri ile birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli adına en derin saygılarımı sunuyorum.”

“TÜRK MİLLETİ POLİSİNE HER ZAMAN GÜVENMİŞTİR”

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalıştığını belirtti.

Polise ve jandarma ekiplerine olan güvenin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Yılmaz, polis memurlarının sorumluluk şuuru ve görev aşkı ile çalıştığını ve bundan sonra da aynı azimle görevlerine devam edeceklerine inandığını dile getirdi.

Toplumun huzuru için gerektiğinde canlarını feda eden kahraman polislerin saygı ve şükranla hatırlanacağını belirten Yılmaz, polisin halkın desteğiyle daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yılmaz, şehit polisleri rahmetle, gazileri minnetle anarak, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislere ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Çelenk programı sonrasında şehitlik mezarlığı ziyaret edilip, şehitler için Yerköy Mola Hüsrev Camiinde mevlit okutuldu. Haber Merkezi