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Sonbaharın gelmesiyle birlikte Yozgat'ta hava sıcaklıkları düşmeye başladı, bu da insanları kömür temin etme telaşı içine soktu. İleriye dönük soğuk kış günlerine hazırlık yapmak isteyen Yozgatlılar, kaliteli ve uygun fiyatlı kömür bulma gayreti içindeler. Ancak kömür fiyatları, çeşitli etkenlere bağlı olarak sürekli değişiyor.

Kömür fiyatlarının belirlenmesinde kömürün türü, madencilik koşulları ve kullanım amacı gibi faktörler büyük rol oynuyor. Sobalarda ve kaloriferlerde kullanılan kömürün fiyatları da bu etkenlere göre değişiklik gösteriyor. 2023 yılı itibarıyla, 1 ton kömür fiyatlarında artış yaşanıyor. Türkiye genelinde yerli kömür fiyatları ortalama olarak 7.250 TL ile 9.750 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kış aylarında doğal gaz kullanmak istemeyenler için kömür, önemli bir enerji kaynağı haline geliyor. 25 kiloluk çuval kömürlerin fiyatı ise 130 TL ile 220 TL arasında değişiyor. Ayrıca Yozgat'ta kalorifer kömürlerinin fiyatı, farklı tür ve çeşitlerine bağlı olarak değişiyor. Ortalama olarak 1 ton kalorifer kömürü 7.000 TL ile 9.000 TL arasında satılıyor.

SERBEST PİYASADA İSE KÖMÜR FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR

1 ton ithal kömür fiyatı: 8.650 TL

1 ton portakal kömür fiyatı: 8.000 TL

1 ton ceviz kömür fiyatı: 7.600 TL

1 ton fındık kömür fiyatı: 7.200 TL

1 ton ithal kelle kömür fiyatları: 7.900 TL

1 ton kalorifer kömürü fiyatı: 7.750 TL

1 ton karpuz kömür fiyatı: 7.750 TL

Pres kömür fiyatı: 7.050 TL

1 ton limon kömür fiyatı: 7.150 TL

1 Ton yerli kömür: 7.600 TL

Kömür fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, vatandaşların alışverişlerini dikkatli bir şekilde planlamalarını gerektiriyor. Soğuk kış aylarına hazırlıklı olmak için kömür temini yaparken, fiyatlar üzerindeki değişiklikleri takip etmek önemlidir.