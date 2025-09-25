Son olarak ünlü oyuncu Devrim Özkan ile anılan Clevenot, voleybol kariyerindeki başarılarıyla da dikkat çekiyor.

Trevor Clevenot Kimdir?

Tam adı Trévor Gérard Jean-Claude Clévenot olan Fransız voleybolcu, 28 Haziran 1994’te Fransa’nın Royan kentinde dünyaya geldi. 1.99 boyundaki smaçörün kilosu 89-90 arasında değişiyor. Babası Alain Clevenot da eski bir voleybolcu olan Clevenot, çocukluk yıllarından itibaren voleybola ilgi duymaya başladı.

31 yaşındaki sporcu, Fransa Milli Takımı’nda forma giymeye devam ediyor. Kariyerinde Avrupa’nın farklı liglerinde boy gösteren Clevenot, son yıllarda Türkiye’de Ziraat Bankası SK’da görev yapıyor.

Kariyerindeki Önemli Başarılar

Clevenot, voleybol kariyerinde birçok kulüp ve milli başarıya imza attı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Fransa Milli Takımı’yla altın madalya kazanan oyuncu, Dünya Ligi’nde ise 2015 ve 2017 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Polonya’da forma giydiği dönemde 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Süper Kupa zaferi elde eden Clevenot, ayrıca Polonya şampiyonluğu ve kupa şampiyonlukları da yaşadı.

Hande Baladın İddiaları

Bir dönem milli voleybolcu Hande Baladın ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelen Trevor Clevenot hakkında, taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Devrim Özkan Açıklaması

Fransız voleybolcu son dönemde ise ünlü oyuncu Devrim Özkan ile anıldı. İkilinin İstanbul’da bir mekândan çıkarken görüntülenmesi üzerine çıkan “ilişki” iddialarına yanıt, Özkan’dan geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, “İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim” dedi. Trevor Clevenot ile arkadaş olduklarını da dile getirdi.