Türk milli voleybolcu Hande Baladın ile Fransız sporcu Trevor Clevenot’un ilişkisi sona erdi. Ayrılığın ardından Clevenot’un oyuncu Devrim Özkan ile anılması dikkat çekti.

Ayrılık Haberi Gündem Yarattı

Türk voleybolunun başarılı isimlerinden Hande Baladın ile Fransız voleybolcu Trevor Clevenot’un ayrılığı, spor ve magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Çiftin ilişkisi sessiz sedasız son bulurken, Clevenot’un son dönemde oyuncu Devrim Özkan ile anılması sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

Hande Baladın Kimdir?

1 Eylül 1997’de Kütahya’da dünyaya gelen Hande Baladın, voleybola Eczacıbaşı VitrA altyapısında başladı. İlk olarak orta oyuncu pozisyonunda sahaya çıkan Baladın, 2014 yılından itibaren smaçör olarak oynamaya başladı.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı’nın A Takımı’na yükselen milli voleybolcu, 2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giydi. Ardından tekrar Eczacıbaşı’na dönen Baladın, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarıya imza attı.

Baladın’ın öne çıkan başarıları arasında;

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonluğu

2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri birinciliği yer alıyor.

27 yaşındaki milli voleybolcu, 1.90 metrelik boyu ve oyun zekâsıyla Türk voleybolunun kilit isimleri arasında yer alıyor.

Trevor Clevenot Kimdir?

28 Haziran 1994 doğumlu Fransız voleybolcu Trevor Clevenot, voleybola babası Alain Clevenot’un yönlendirmesiyle başladı. Dış smaçör pozisyonunda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken sporcu, uluslararası maçlardaki deneyimi ve saha içindeki liderliğiyle tanınıyor.

Ayrılığın Nedeni Ne?

Baladın ile Clevenot’un ayrılığına dair taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde, yoğun spor kariyerlerinin yarattığı mesafe ve iletişim sorunlarının ilişkilerini olumsuz etkilediği iddia edildi.

Son dönemde Clevenot’un oyuncu Devrim Özkan ile anılması da ayrılık sürecine dair spekülasyonları artırdı.

Sessizlik Devam Ediyor

Çift, sosyal medya hesaplarındaki birlikte çekilen fotoğrafları kaldırırken, ayrılığa ilişkin doğrulama ya da yalanlama yapmadı. Sessizliklerini koruyan ikili, kariyerlerine ayrı ayrı devam ediyor.