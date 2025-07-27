Hamdi Akın, Türk iş dünyasının en etkili ve saygın isimlerinden biridir. 1976 yılında kurduğu Akfen Holding ile Türkiye’de birçok sektörde söz sahibi olmuş, havacılıktan enerjiye, turizmden altyapıya kadar geniş bir yelpazede yatırımlar yapmıştır. Aynı zamanda spor dünyasında da aktif bir rol üstlenmiş ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Asbaşkanlık görevini yürütmüştür.

Hamdi Akın Kimdir?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başladı. Daha sonra inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen’i kurdu.

Hamdi Akın Kariyeri

Hamdi Akın, 1976 yılında kurduğu Akfen ile altyapı projelerine yöneldi. İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. 1997'de Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kurarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihalesini aldı. Akfen Holding bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler topladı. Halen Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim alanına da önemli katkılarda bulunmaktadır.

Hamdi Akın Kaç Yaşında?

Hamdi Akın, 1954 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

Hamdi Akın Aslen Nereli?

Hamdi Akın aslen İstanbulludur. Ancak ailesinin kökenine dair detaylı bilgi bulunmamaktadır. Eğitimi ve kariyeri büyük ölçüde Ankara ve İstanbul merkezlidir.

Hamdi Akın’ın Eğitimi Nedir?

Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Mühendislik eğitiminin ardından iş hayatına adım atmış ve kısa sürede büyük başarılar elde etmiştir.

Akfen Holding Ne Zaman Kuruldu?

Akfen Holding, Hamdi Akın tarafından 1976 yılında kurulmuştur. İlk olarak inşaat, turizm ve ticaret gibi alanlarda faaliyet göstermeye başlayan şirket, zamanla uluslararası projelere imza atarak Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri haline gelmiştir. Holding bünyesinde birçok iştirak ve ortaklık bulunmaktadır.

Hamdi Akın Hangi Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Aldı?

Hamdi Akın, yalnızca iş dünyasında değil, sivil toplumda da etkin roller üstlenmiştir. Yer aldığı bazı önemli görevler şunlardır:

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanlığı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği

TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği

Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı

Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı

Hamdi Akın’ın Aldığı Ödüller Nelerdir?

Hamdi Akın, kariyeri boyunca birçok ödül almıştır. Bunlardan bazıları:

2000 – Ankara Ticaret Odası: En çok ihracat yapan şirket ödülü

2004 – Dünya Gazetesi: "Yılın İşadamı" ödülü

2005 – Milli Prodüktivite Merkezi: "Yılın İşadamı" ödülü

2006 – CNBC-e: "İDE2006 Girişimci İşadamı" ödülü

2006 – TİKAD & True Dergisi: "Yılın İşadamı" ödülü

2010 – EKOVİTRİN: "Yılın İşadamı" ödülü

Hamdi Akın’ın Serveti Ne Kadar?

Forbes Türkiye'nin 2025 yılı verilerine göre Hamdi Akın’ın serveti yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam, onu Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri haline getirirken, Forbes’un en zenginler listesinde de 17 ile 23. sıralar arasında yer almasına neden olmuştur.

Hangi Alanlara Yatırım Yapıyor?

Hamdi Akın liderliğindeki Akfen Holding, şu sektörlerde yoğun faaliyet göstermektedir:

Havacılık ve havalimanı işletmeciliği

Enerji üretimi (yenilenebilir enerji dahil)

Gayrimenkul ve otelcilik

Altyapı yatırımları

Su ve atık su projeleri

İnşaat ve mühendislik

Hamdi Akın, hem iş dünyasında hem de sosyal sorumluluk projelerinde örnek teşkil eden bir isimdir. Gerek Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki aktif rolü, gerekse Akfen Holding ile Türkiye’nin kalkınmasına yaptığı katkılar onu sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda vizyoner bir lider yapmaktadır. Eğitime ve gençlere verdiği destekle de adından övgüyle söz ettiren Hamdi Akın, Türkiye’nin ekonomik gelişiminde önemli bir figür olmaya devam ediyor.