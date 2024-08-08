İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına 63 ve 68 kilo kategorilerinde yarışmalara katılmaktadır. Reçber, 2021 ve 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonaları'nda, ayrıca 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettirmiştir.

HAKAN REÇBER BAŞARILARI

2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Sofya'da yapılan müsabakalarda, İngiliz Mohammed Nour, Bulgar Bozhidar Avramov ve Belçikalı Jaouad Achab'ı mağlup ederek finale yükselen Reçber, finalde İspanyol Joan Jorquera'yı yenerek Avrupa şampiyonu olmuştur.

Aynı yıl, Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde, rakiplerini yenerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota almıştır. Olimpiyatlarda erkekler 68 kiloda mücadele eden Reçber, bronz madalya kazanarak Türkiye'ye oyunlardaki ilk madalyasını getirmiştir.

2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda, İngiltere'nin Manchester kentinde, finalde Fransa adına yarışan Souleyman Alaphilippe'yi mağlup ederek altın madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2022 Roma Tekvando Grand Prix'inde de altın madalya kazanarak erkeklerde Grand Prix altın madalyası kazanan ilk Türk tekvandocu olmuştur.

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Bakü'de, 63 kilo finalinde Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı yenerek dünya şampiyonu olmuştur.

Hakan Reçber, kariyeri boyunca gösterdiği başarılarla Türkiye'nin en önemli tekvandocularından biri olarak anılmaktadır ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmesi beklenmektedir.