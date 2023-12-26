Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni paylaştı.

Güven endeksi inşaat sektöründe düştü

Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

Güven endeksi inşaat sektöründe düştü2

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Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.

Kaynak: İHA