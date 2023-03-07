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Tesbih çantası üretiyor

Yozgat’ta tesbihcilik mesleğine merak saran Saliha Kayhan, evinde kurduğu atölye ile Tesbih çantası üretimi yapıyor.

07 Mart 2023 Salı 17:03
Tesbih çantası üretiyor

Babasının mesleğinin terzilik olduğundan dolayı kendisinin de tekstil işine ilgi duyduğunu belirten Kayhan, “Yozgat’ta büyük eksilik hissedilen tesbih çantası işine girmeyi düşündüm. Çünkü ilimizde şuan benim yaptığım işi yapan bir işyeri yok." dedi.
Kayhan Tesbih Sahibi Saliha Kayhan gazetemize yaptığı açıklamada, “Tesbihcilik mesleğine hem meraktan başladım hem de sanatsal bir şey olduğu için benim çok dikkatimi çekti. Osmanlı tarihimizden geldiği için bu mesleği yapmak istedim. Yaklaşık bu mesleğe 2013 yılından bu zamana kadar yapıyorum. Tesbih çantası üretimi yapıyorum. Yoğun bir talep üzerine özellikle kehribar tesbihleri için birbirlerine temas etmemesi, muhafaza edilmesi ve toz almaması için uzun ömürlü kullanımı olması nedeniyle kadife kumaşından yapılan kendi tasarımım olan bir çanta. İşyerimde bulunan tesbih sıkma, ateş, ham maddesi kaya olan damla ve renk değiştirme özelliği bulunan tespihlerimiz bulunuyor. Görselliğe sahip olan ve koleksiyoncuların ilgi gösterdiği tesbihlerimiz mevcut. Tesbih fiyatlarımız 100 liradan başlayıp tesbihin özelliğine göre 7 bin 10 bine kadar değişebiliyor. Ben iş hayatı 17 yaşında kazanmaya başladım. İş hayatına 17 yaşında başladım. Benim dedem ve babam onların hepsi terzi beni onlar bu şekilde yetiştirdiler. Esnafların yanında büyüdüm farklı sektörlerde çalışmaya başladım. 41 yaşına geldim ve hala evde oturduğumu hatırlamıyorum sürekli çalışıyorum 2 tane çocuğum var bu zamana kadar çalışmaktan gocunmadım ve gocunmayacağım. Kadınlarımız çalışmayı yanlış algılamasın kadın çalışıyor para kazandı ekmeğini kazanıyor her şeyi rahat bir şekilde yapabilir. Hayatta insan olarak kazanmamız gerekiyor. Evlisindir çalışmıyorsundur ama karşında ki insanda çalışıyor ona destek olmak çok güzel bir şey ben evli değilim evli iken de çalıştım eşime hep destek oldum bu güzel bir şey kadınların dışarıya çıkamasa da evde oturarak girişimci olarak bir şeyler yapıp satabilirler. Çocuklarım olduğu dönemlerde bir süre evde oturmak zorunda kaldım. İnternet üzerinden bir şeyler satmaya çalıştım. 41 yaşındayım ve hala kendimi genç hissediyorum bunu da tempolu hayatıma bağlıyorum. Çalışmak, başarmak, güçtür. Bana göre başarı her şeyden önce geliyor.” diye konuştu. »Alpaslan Demir

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Tesbih çantası üretiyor
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