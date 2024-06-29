Güler Duman, 30 Haziran 1967'de Erzurum'da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Duman, 13 yaşında "Dost Garip" adlı ilk albümünü çıkardı. Bu albümle büyük beğeni toplayan sanatçı, "O Leyli Leyli" (1982) ve "Seher Yeli" (1984) gibi albümlerle kariyerini hızla ilerletti.

Sanat hayatı boyunca profesyonel albümler çıkarırken eğitimine de önem veren Güler Duman, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı. Ancak müzik tutkusu nedeniyle bu bölüme gitmedi ve müzik kariyerine odaklandı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kabul edilerek müzik eğitimine devam etti.

1980'lerin sonlarına doğru "Ağla Kızılırmak" (1985) ve "Mevlayı Seversen" (1986) albümleriyle başarı grafiğini yükselten Güler Duman, 1994 yılında çıkardığı "Güler Duman '94" albümüyle büyük bir başarı yakaladı. Bu albümde yer alan "Türkülerle Gömün Beni" adlı parça, halk müziği severler tarafından büyük ilgi gördü. 1995 yılında "Bu Devran" albümüyle müzik kariyerindeki etkisini sürdürdü ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Türk Halk Müziği En İyi Bayan Sanatçı" ödülünü kazandı.

1997 yılında çıkardığı "Öl Deseydin Ölmez miydim?" albümü, geniş kitleler tarafından beğenildi ve Güler Duman'ın popülerliğini artırdı. "Açma Zülüflerin" ve "Tutam Yar Elinden" gibi şarkılar bu dönemde popülerlik kazandı.

Güler Duman, müzik kariyerinin yanı sıra Almanya'da müzik okulu yönetmekte ve ders vermektedir. Öğrencileri arasında birçok yetenekli müzisyen yetiştirmiştir. Özellikle Aşık Veysel, Mahzuni Şerif ve Musa Eroğlu gibi büyük ozanların eserlerine yer vermesiyle tanınan Duman, Türk halk müziğinin köklü geleneğine önemli katkılarda bulunmuştur.