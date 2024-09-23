Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınmaya çalışılan bir zanlının silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralanarak şehit oldu.

Polis ekipleri, 19 yaşındaki Y.E.Ç.’yi gözaltına almak için harekete geçti. Ancak gözaltı sırasında zanlı, bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Çatışma esnasında ağır yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Y.E.Ç.’nin daha önce 26 suç kaydı bulunduğu ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalandığı bilgisi verildi. Olayda ayrıca, Yılmaz’ın yanı sıra yaralanan diğer bir polis memuru K.H.S. ve Y.E.Ç.’nin annesi P.G. hastanede tedavi altına alındı. Y.E.Ç., olay sonrası yaralı olarak yakalanarak kasten yaralama ve öldürme suçlarından tahkikata tabi tutuldu.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın cenazesi, İstanbul’daki resmi törenin ardından Sivas’a götürülecek. İkindi namazı sonrası Sivas Ayyıldız Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yılmaz, Polis Şehitliği’ne defnedilecek.

ŞEYDA YILMAZ KİMDİR?

Şeyda Yılmaz, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde görev yapan genç ve özverili bir polis memuruydu. 1997 doğumlu olan Yılmaz, emniyet teşkilatına 2023 Aralık ayında katılmıştı. Görevine olan bağlılığı ile tanınan Yılmaz, topluma hizmet etme amacıyla bu mesleği seçmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, Yılmaz’ın anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Toplumda güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen güvenlik güçlerinin değerini bir kez daha hatırlatan bu olay, kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı. Şehit polis memuruna Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diliyoruz.