Uluslararası E-88 karayolunun yapılmasıyla birlikte eski Yozgat-Ankara karayolunun bu bölümü, ağaçların oluşturduğu muazzam tünel manzarasıyla adeta bir açık hava galerisi görünümünde.

TARİHÎ YOLUN DOĞAL TÜNELİ

Yozgat-Ankara karayolunun tarihî bir parçası olan ve Saray köyü sınırları içinde kalan bu 500 metrelik güzergâh, geniş gövdeli ve sıklıkla dizili söğüt ağaçlarıyla kaplı.

Bu ağaçlar, yol boyunca doğal bir tünel oluşturarak ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Eski dönemlerde bölge halkı tarafından "Atatürk Yolu" olarak bilinen bu yol, zamanla yerel halk arasında nostaljik bir anlam kazanmış durumda.

HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİK

Söğüt ağaçlarının oluşturduğu bu doğal tünel, yılın her mevsiminde farklı bir renk cümbüşü sunuyor.

İlkbaharda taze yeşiller, yazın koyu yeşil tonları, sonbaharda sarı ve turuncu renkler, kışın ise beyaz kar örtüsüyle birleşen bu yol, fotoğrafçılar ve doğaseverler için ideal bir mekan haline geliyor.

Gelin-damat çiftlerinin düğün fotoğraflarını çektirmeye tercih ettiği bu doğal güzellik, hem romantik hem de nostaljik bir atmosfer yaratıyor.

YEREL HALKIN TALEPLERİ

Günlük yaşamında bu yolu sıkça kullanan yerel halk, yolun bakımı ve çevre düzenlemesi konusundaki taleplerini dile getiriyor.

Bölgedeki bir bulgur fabrikasının çalışanı olan Osman Dereli, yolun güzelliğini ve önemini vurgulayarak, “Burada düğün fotoğrafları çektirenler oluyor. Tünel görünümü yazın ve kışın ayrı bir güzellik sunuyor. Ancak yolun bakıma ihtiyacı var. Eskiden bu yol Atatürk Yolu olarak biliniyordu ve Ankara’ya giderken kullanılırdı. Bu yolun yeniden asfaltlanması ve çevre düzenlemesinin yapılması gerekiyor. Aynı zamanda burası güzel bir mesire alanı olarak da değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞİN İZLERİ VE GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Saray köyündeki bu doğal tünel, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda yerel tarih ve kültürün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bölgenin bu doğal güzelliğinin korunması ve gelecekte daha iyi bir durumda olması için yetkililere çağrıda bulunuluyor.

Yerel halk ve ziyaretçiler, yolun restore edilmesi ve düzenlenmesi konusundaki beklentilerini ifade ederek, bu tarihi güzelliğin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini umuyor.