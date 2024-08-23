Yozgat ve çevresi, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. Bu efsaneler, kimi zaman türkülere, kimi zaman da tarihsel olaylara ve yapılarla bağlanıyor. Özellikle Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Aşağı Eğerci köyünde bulunan Keçi Kalesi efsanesi, bölge halkı arasında oldukça yaygın ve ilginç bir hikaye olarak biliniyor. İşte Keçi Kalesi efsanesinin detayları...

KEÇİ KALESİ’NİN HİKAYESİ

Keçi Kalesi, Aşağı Eğerci köyü sınırları içinde yer alan ve bir zamanlar yabancıların yaşadığı bir kale olarak biliniyor. Efsaneye göre, kalede Şampas Pir adında bir firavun ve askerleri yaşamaktadır. O dönemde, Müslümanlar ise Büyük Kızılkale ve Küçük Kızılkale köylerinde hayatlarını sürdürmektedir.

Müslümanlar, Keçi Kalesi'ni ele geçirmek için çeşitli stratejiler geliştirirler. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise bin kadar keçinin boynuzlarına mum takarak kaleye doğru sürmeleridir. Gece vakti gerçekleşen bu harekat sırasında, keçilerin boynuzlarındaki mumlar yanarken, Müslümanlar da aynı anda kaleye doğru ateş açarlar. Kaleyi savunan yabancılar, gece karanlığında ne olduğunu anlayamazlar ve büyük bir korkuya kapılırlar. Müslümanlar bu durumu fırsat bilerek kaleyi fetheder ve Şampas Pir ile askerlerini kaleden sürgün ederler.

Bu başarılı operasyonun ardından kale, içinde keçilerin kullanıldığı bu ilginç yöntem nedeniyle “Keçi Kalesi” olarak anılmaya başlar.