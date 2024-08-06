Gizem Örge, 26 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da doğmuş olan Türk milli voleybolcudur. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Örge, Fenerbahçe'de forma giymektedir. Voleybol kariyerine Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlamış ve 2008 yılına kadar burada lisanslı olarak voleybol oynamıştır. Kulübün 2. Lig'e yükselmesinde önemli bir rol oynamıştır.

2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer olan Örge, 2012-2013 sezonunda VakıfBank ile anlaşarak büyük bir adım atmıştır. 2016 yılında Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin en iyi libero ödülünü kazanmıştır. 2012-2021 yılları arasında VakıfBank takımında forma giydikten sonra, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

TAKIM BAŞARILARI

2017 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi: 1.'lik

2016 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi: 2.'lik

2016 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi: 1.'lik

2011 Teledünya Türkiye Kupası: 1.'lik

2009 Yıldız Kızlar Avrupa Gençlik Olimpiyatları (EYOF): 1.'lik

2009 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası: 4.'lük

2008 Yıldız Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası: 1.'lik

BİREYSEL BAŞARILAR

2015 U23 Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"

2015 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2016 Avrupa Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"

2016 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2018 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

2018 Avrupa Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"

2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası "En İyi Libero"

2019 Türkiye Ligi "En İyi Libero"

Gizem Örge, voleyboldaki başarısıyla tanınan ve pek çok ödül kazanmış bir sporcu olarak dikkat çekmektedir. Hem takım hem de bireysel başarıları, onun voleybol dünyasındaki yerini pekiştirmiştir.