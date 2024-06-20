1983 yılında İzmir'de doğan Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi için Akademi 35 Buçuk'a katıldı.

Sinema kariyerine 2011 yılında "Kaybedenler Kulübü" filmi ile adım atan Altınok, "Vücut", "G.D.O. KaraKedi" ve "Tut Sözünü" gibi yapımlarda da rol aldı.

1975 yapımı Türk sinemasının klasik serisi "Hababam Sınıfı"nın devam filmini yazdı ve oynadı. Ayrıca, Show TV'de yayınlanan popüler komedi programı "Güldür Güldür Show"da da performans sergiledi.

PRENS DİZİSİNİN YAYIN SERÜVENİ

Giray Altınok, BluTV’de yayınlanan ve izleyicileri kahkahaya boğan "Prens" dizisinin senaristi ve başrol oyuncusudur. İki sezondur büyük ilgi gören dizinin üçüncü sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, Altınok dizinin yayınlanma süreci hakkında önemli bir itirafta bulundu. Altınok, dizinin ilk sekiz bölümünü çektikten sonra üç yıl boyunca hiçbir platforma satamadıklarını belirtti. Tam YouTube’a yüklemeyi düşündükleri sırada bir PR ajansıyla görüşme yaparken, BluTV CEO'su Deniz Şen'in diziyi izleyip beğenmesiyle BluTV'de yayınlanma fırsatını yakaladıklarını ifade etti.

KARİYER YOLCULUĞU

Altınok’un kariyeri, çeşitli film ve televizyon projeleriyle şekillendi. Sinemada "Kaybedenler Kulübü" ile başlayan yolculuğu, "Vücut", "G.D.O. KaraKedi" ve "Tut Sözünü" gibi filmlerle devam etti. 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" serisinin devam filmini yazıp oynayan Altınok, televizyon ekranlarında da "Güldür Güldür Show" ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Son olarak 2023 yılında BluTV’de yayınlanan "Prens" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Altınok, dizinin senaristi ve başrolü olarak dikkatleri üzerine çekti.