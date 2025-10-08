“Gereği Yapıldı” Uygulaması Geliyor!

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların asayiş ve trafik ihlallerini doğrudan iletebileceği “Gereği Yapıldı” isimli yeni bir mobil uygulama hazırlıyor. Uygulama tamamlandığında, kullanıcılar suç veya kural ihlali içeren durumları fotoğraf ve video ile birlikte Bakanlığa gönderebilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda “Gereği Yapıldı” isimli bir aplikasyon geliştirdiklerini belirtti. Yerlikaya, “Göreve geldiğim günden bu yana bazı paylaşımlarımızda ‘gereği yapıldı’ ifadesini kullanıyoruz. Vatandaşlarımız da sosyal medya üzerinden gördükleri kural ihlallerini ya da asayişe ilişkin olayları bize bildiriyor” dedi.

Trafik ve asayiş için iki ayrı bölüm

Bakan Yerlikaya, uygulamanın temel amacının “suçun cezasız kalmadığını” göstermek olduğunu vurguladı. “Devlet, kolluk kuvvetleriyle birlikte suçun önlenmesi, failin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için çalışıyor. Milletimiz de bu sürecin işlediğini bilsin istiyoruz. Böylece daha huzurlu, daha güvenli bir ortam oluşacak” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemde uygulama iki farklı başlıkta hizmet verecek: asayiş ve trafik. Vatandaşlar, gördükleri ihlalleri bu alanlardan birini seçerek kolayca Bakanlığa iletebilecek.

Sosyal Medya Paylaşımlarından Resmi Bildirim Dönemine

Son dönemlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan drift, tehlikeli şerit ihlali, şoför kavgaları veya usulsüz çakarlı araç kullanımı gibi olaylara ait görüntüler, artık doğrudan bu uygulama üzerinden İçişleri Bakanlığı’na gönderilebilecek.

Bakanlık, bu tür içeriklere yönelik incelemeleri sosyal medya üzerinden yürütüyor ve işlem tamamlandığında “Gereği yapıldı” etiketiyle duyuruyordu. Yeni sistemle birlikte vatandaş, doğrudan resmi bir kanaldan bildirimde bulunabilecek.

Gizli İhbar Dönemi Başlıyor

“Gereği Yapıldı” uygulamasını telefonuna indiren kullanıcılar, kimlikleri gizli tutularak ihbarda bulunabilecek. Bu sayede hem yasalara aykırı davrananlara karşı caydırıcılık sağlanacak hem de gereksiz bildirimlerin önüne geçilecek.

Gönderilen fotoğraf veya videolar anında bakanlık sistemine aktarılacak.

Çakarlı Araçlarda Yüzde 87 Azalma

Bakan Yerlikaya, açıklamasında çakarlı araç kullanımında alınan sonuçlara da değindi. 2024 yılı boyunca denetimlerin sıkılaştırıldığını belirten Yerlikaya, “Yasadışı çakarlı araç kullanımında yüzde 87 oranında düşüş sağladık. Bunun nedeni, sadece ceza değil, aynı zamanda sürücü belgesi ve aracın geçici olarak alınması gibi caydırıcı önlemler oldu” dedi.

Yerlikaya, benzer şekilde “Gereği Yapıldı” uygulamasıyla da vatandaşın katılımıyla denetimlerin güçleneceğini ve ihlallerin azalacağını söyledi.