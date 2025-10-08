Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitiyor.
Borcu Olana Taksitlendirme İmkânı
BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Limit Kısıtlaması
Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.
Yapılandırma Limiti Geçerse Aşım Olarak Değerlendirilmeyecek
Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.
Faiz Oranına Sınır
Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.