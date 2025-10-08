Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitiyor.

Kredi Kartı Yapılandırma (5)

Borcu Olana Taksitlendirme İmkânı

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Altın rekor üstüne rekor kırıyor: Yükseliş sürecek mi?
Altın rekor üstüne rekor kırıyor: Yükseliş sürecek mi?
İçeriği Görüntüle

Kredi Kartı Yapılandırma (4)

Limit Kısıtlaması

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Kredi Kartı Yapılandırma (3)

Yapılandırma Limiti Geçerse Aşım Olarak Değerlendirilmeyecek

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Kredi Kartı Yapılandırma (1)

Faiz Oranına Sınır

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi