SORGED ve İlk Sen Ol Gençlik Hareketi iş birliğiyle düzenlenen programda gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle afetlere hazırlık konusunda bilgi kazandı.

Günün ilk bölümünde gençler, afet bilinci üzerine düzenlenen interaktif oturumlara katıldı. Alanında uzman isimlerin yer aldığı bu oturumlarda Türkiye’deki afet politikaları değerlendirildi. Ardından grup çalışmaları ve politika önerisi atölyelerinde gençler fikirlerini paylaşma ve çözüm üretme fırsatı buldu.

Uygulamalı Eğitimler Yapıldı

Program kapsamında Silivri AFAD Merkezi ziyaret edildi. Silivri AFAD Merkezinde gençler çadır kurma, arama-kurtarma ve afet müdahale süreçlerine dair uygulamalı eğitimlere katıldı. Bu eğitimlerle afetlere hazırlık konusunda pratik bilgi ve beceriler kazanan gençler, kriz anlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini yerinde deneyimledi.

Projeyle birlikte gençler, sadece bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda sahada deneyim kazanarak bilinçli ve sorumlu bireyler olma yolunda önemli bir adım attı.

Projeye emek veren tüm gençlere ve desteklerini esirgemeyen Silivri AFAD Merkezi’ne teşekkür eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Gençlik Katılımı Programı kapsamında yürütülen ‘Gençler Afete Hazırlanıyor’ projemiz, İlk Sen Ol Gençlik Hareketi ev sahipliğinde İstanbul’daki ikinci gününü başarıyla tamamlandı. Gençlerimiz, afetlere hazırlık ve müdahale süreçleri hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek büyük bir farkındalık kazandı. Çadır kurma uygulamaları, arama-kurtarma çalışmaları ve afet bilinci üzerine yapılan paylaşımlar, onların bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sağladı. Bizleri misafir eden ve gençlere afet yönetimi konusunda kıymetli bilgiler aktaran Silivri AFAD Merkezi'ne içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.