Galatasaray Futbol Akademisi, altyapı transfer çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 7 genç oyuncuyla sözleşme imzalarken, özellikle kaleci Arda Yılmaz’ın yaşı sosyal medyada oldukça yer edindi.

Transfer edilen isimler arasında bulunan ve henüz 17 yaşında olan kaleci Arda Yılmaz, boyu ve fiziksel yapısıyla oldukça ilgi gördü. Birçok futbolsever, sosyal medya platformlarında Yılmaz’ın yaşının 17 olduğuna inanmakta zorlandığını söylediler.

Galatasaray Kulübü, genç yeteneklerin kariyer yolculuğunda başarılar dileyerek, futbol akademisinin yeni transferlerinin sarı-kırmızılı formaya katkı sağlamasını diledi.