Benli Köyü’nde düzenlenen düğünde damat Enes Er’i yalnız bırakmayan dernek yönetimi, Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek çifte takdim etti.



Dernek Başkanı Rafet Aslan, düğüne katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuz için çok mutluyuz. Kendilerine iki önemli nasihatim var. Birincisi, inançlarımızın ve dinimizin kutsal değerlerinden hiçbir zaman ayrılmamaları ve o yönde evlatlar yetiştirmeleri. İkincisi ise vatanımızın, bayrağımızın bağımsızlığını ve devamını sağlayacak iyi evlatlar yetiştirmeleridir. Bunun simgesi olan kutsal kitabımız ve bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımızı kendilerine takdim ediyoruz. Allah’ım bu ezanları minarelerimizden eksik etmesin, bayrağımızı da gönderen indirmesin” dedi.

Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek teslim alan Mine ve Enes Er çifti, bu anlamlı hediyelerden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.