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Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, Gelecek Partisi'nin 4’üncü Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aydoğmuş, “Vatandaşa umut olan, gönül rahatlığı ile yürüyecekleri yeni bir yol olduğunu gösteren ve Türkiye siyasetinde yön verici konuma gelen partimizin kuruluş yıl dönümü hepimize kutlu olsun” dedi.

Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu öncülüğünde çıktığımız yolun tam 4’üncü senesi oldu. Vatandaşa umut olan, gönül rahatlığı ile yürüyecekleri yeni bir yol olduğunu gösteren ve Türkiye siyasetinde yön verici konuma gelen partimizin kuruluş yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Genel seçimlerde alnının akıyla çıkmış, yerel seçimlere de damgasını vurmaya hazırlanan Gelecek Partimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bu müstesna partinin bir üyesi olmaktan ve hizmet yolunda bir belediye başkan adayı olmaktan gurur duyuyorum.

“GELECEĞİMİZ GELECEK PARTİSİ İLE GÜZELLEŞECEK”

Hep beraber güzel bir Gelecek inşa edeceğimize şüphem yoktur. Geleceğimiz, Gelecek Partisi ile güzelleşmeye devam edecek. Seçimlerde de alacağımız başarılı sonuçlar bunun en büyük kanıtı olacaktır. Vatandaşlarımızla omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gelecek Partisi’nin kuruluşunun 4. yıl dönümünü tekrar kutluyorum.”